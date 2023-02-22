استطلاع للرأي يظهر اعتراض أكثر من 55% على أداء الرئيس يون

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أظهر استطلاع للرأي أجرته "كي بي إس" أن أكثر من 55% من المشاركين لا يوافقون على طريقة إدارة الرئيس "يون صوك يول" لشؤون الدولة.وأجرت شبكة "كي بي إس" مؤخرا استطلاع الرأي بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى اليوم الخميس على فوز الرئيس "يون صوك يول" في الانتخابات الرئاسية.وفي الاستطلاع الذي شمل ألفا من البالغين من الأحد إلى الثلاثاء، قال 55.9% من المشاركين إن أداء الرئيس "ضعيف"، بينما أجاب 40.4% بخلاف ذلك.وقد تجاوز التقييم الإيجابي لأداء "يون" نسبة 40% لأول مرة في استطلاعات الرأي التي تجريها شبكة "كي بي إس".وفيما يتعلق بأسباب التقييم السلبي، أشار 26.9% إلى عدم وجود تدابير كافية بشأن الاقتصاد ومعيشة المواطنين، في حين أشار 23.6% إلى تعيينات المسؤولين المتحيزة.وردا على سؤال عما إذا كان "يون" سينجح في إدارة شؤون الدولة جيدا في المستقبل، أجاب 52.6% بالنفي، بينما أجاب 44.2% بخلاف ذلك.وقد نفذت الاستطلاع شركة "هانكوك ريسرش"، بهامش خطأ 3.1 نقطة مئوية، مع مستوى ثقة يبلغ 95%.ويمكن الاطلاع على أسئلة الاستطلاع ونتائجه على موقع "كي بي إس".