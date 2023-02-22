سيول وواشنطن تناقشان مكافحة الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة لكوريا الشمالية

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عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات على مستوى العمل يوم الثلاثاء لمناقشة سبل مواجهة الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة من جانب كوريا الشمالية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، اتفق البلدان على تعزيز التحقيقات المشتركة وفرض عقوبات إضافية، حيث تُنوّع كوريا الشمالية أساليبها في سرقة العملات المشفرة.كما ناقش الجانبان في الاجتماع الذي عُقد في واشنطن تدابير الاستجابة المختلفة لمواجهة التهديدات الإلكترونية من قبل كوريا الشمالية، بما في ذلك توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وإصدار تحذيرات مشتركة بشأن التهديدات الإلكترونية الكورية الشمالية.وقدّر الجانبان أنهما أحرزا تقدما كبيرا في العديد من حالات سرقة العملات المشفرة، من خلال تجميد ومصادرة الأصول التي سرقها الكوريون الشماليون.وقالت الوزارة إن البلدين اتفقا على أن الجهود المشتركة رفعت الوعي العالمي بالأنشطة غير القانونية الكورية الشمالية وأرسلت تحذيرا واضحا للنظام الحاكم في بيونغ يانغ، وأشارت إلى التحذير المشترك الذي صدر بشأن هجمات الفدية، والعقوبات المستقلة التي فرضتها سيول في الشهر الماضي.