استمرار محاولات إخماد حرائق الغابات في هاب تشون

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ما زالت حرائق الغابات مشتعلة في بلدة "هاب تشون" الجنوبية الشرقية في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" لليوم الثاني، مع صدور تحذير من حرائق الغابات من المستوى الثالث.وقالت هيئة الغابات الكورية إنه حتى الساعة السادسة من صباح الخميس تم إخماد 92% من الحرائق، حيث تقدر مساحة الغابة المتضررة بحوالي 163 هكتارا.وقد بدأ الحريق في تل في "هاب تشون" في حوالي الساعة الثانية ظهرا أمس الأربعاء.وما زالت السلطات تحاول إخماد مصدر النيران الرئيسي، حيث حشدت أكثر من 1300 رجل إطفاء و35 طائرة مروحية.ومن المتوقع أن يتم إخماد الحريق الرئيسي خلال هذا الصباح.وتعتزم السلطات إجراء تحقيقات حول السبب الدقيق في اشتعال الحرائق بعد إخمادها.ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو حالات وفاة.