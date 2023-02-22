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السياسية

استمرار التعدين في مناجم اليورانيوم في كوريا الشمالية

Write: 2023-03-09 10:46:02Update: 2023-03-09 10:47:12

استمرار التعدين في مناجم اليورانيوم في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشره موقع "نورث 38" الأمريكي، المتخصص في مراقبة الشؤون الكورية الشمالية، إنه تم مؤخرا استئناف عمليات التعدين في 3 مناجم لليورانيوم في كوريا الشمالية.
ونقل التقرير الذي نشره الموقع أول من أمس الثلاثاء، عن صور الأقمار الاصطناعية التجارية، وقال إن العمليات في منجم اليورانيوم الرئيسي مستمرة، وهو أحد 5 مناجم في المنطقة.
وأضاف أنه منذ عام 2020 رُصدت أنشطة جديدة في 3 مناجم في تلك المنطقة التي كانت تبدو غير نشطة منذ عام 2003، في حين يبدو أن واحدا من تلك المناجم قد نفد بالكامل.
وقال التقرير أيضا إن معمل تركيز خام اليورانيوم، الذي يُستخدم لإنتاج مركزات اليورانيوم، لا يزال نشطا، مستشهدا بالحركة المستمرة لعربات القطارات داخل مجمع المصنع والكمية المتزايدة من نفايات الرواسب السائلة.

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