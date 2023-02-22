كوريا الجنوبية تؤكد موافقتها على إرسال بولندا مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا

Photo : YONHAP News

أكدت الحكومة الكورية أنها وافقت على إصدار ترخيص تصدير في العام الماضي يسمح لبولندا بتزويد أوكرانيا بمدافع "هاوتزر كراب" التي تستخدم مكونات كورية الصنع.ونقل تقرير نشرته وكالة "رويترز" أمس الأربعاء عن مسؤول من إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي في كوريا الجنوبية قوله إن الوكالة راجعت ووافقت على نقل هياكل مدافع "هاوتزر" مصنوعة في كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا.ويعد هذا أول تأكيد رسمي على تقديم كوريا الجنوبية مكونات أسلحة إلى أوكرانيا بطريق غير مباشر.وأوضحت وزارة الدفاع في سيول أن مدافع "كراب" يتم إنتاجها في بولندا باستخدام مكونات من عدة دول، من بينها كوريا الجنوبية وبريطانيا وألمانيا، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية لم تنقل نظام الأسلحة بالكامل.كما أكدت الوزارة مجددا أنه لا يوجد تغيير في موقف الحكومة الكورية المعارض لتزويد أوكرانيا بأسلحة.