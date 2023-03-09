وزير التجارة الكوري يصل إلى الولايات المتحدة

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قال وزير التجارة "آن دوك غُن" أمس الأربعاء إنه سيحاول تقليل الأضرار التي قد تلحق بالشركات الكورية الجنوبية بسبب قانون الرقائق الأمريكي.وصرح الوزير بذلك للصحفيين في مطار "دالاس" الدولي بعد وصوله إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث قال أيضا إن حكومتيْ البلدين والقطاعات الصناعية فيهما تعمل جميعا لبناء سلسلة توريد لأشباه الموصلات.وأضاف الوزير الكوري أنه توجد مخاوف من أن القانون الأمريكي يتطلب الكشف عن الكثير من المعلومات من الشركات الأجنبية، أو يفرض قيودا مفرطة على العمليات في الصين مقابل الحصول على الدعم الحكومي الأمريكي، محذرا من أن هذه الجوانب من القانون قد تسبب مشاكل كبرى اعتمادا على كيفية تنفيذها في المستقبل.وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لشرح الوضع للشركات الكورية بقدر الإمكان، واتخاذ إجراءات لمعالجة تلك المخاوف.