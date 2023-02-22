رئيس البرلمان الكوري يؤكد على ضرورة مساعدة تركيا

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بدأ رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو" زيارة إلى تركيا لحضور اجتماعات رؤساء برلمانات مجموعة ميكتا، وقد استهلها بعقد مأدبة عشاء أمس لعدد من المواطنين ورجال الأعمال الكوريين في مدينة إسطنبول التركية.وفي كلمة ألقاها خلال مأدبة العشاء، أعرب "كيم" عن التعازي والمواساة للشعب التركي، وللكوريين المقيمين هناك، الذين تعرضوا لسلسلة من الزلازل القوية غير المسبوقة.وأشار "كيم" إلى أن تركيا كانت قد أرسلت إلى كوريا الجنوبية أكثر من 20 ألف جندي خلال الحرب الأهلية الكورية، رغم أنه لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين حينذاك، وبالتالي أصبحت دولة حليفة قوية لكوريا، وأكد على ضرورة أن تقدم كوريا الدعم لتركيا في الظروف الحالية.وأضاف أن جميع نواب البرلمان الكوري من المعسكرين الحاكم والمعارض قد قرروا طواعية التبرع بنسبة 3% من رواتبهم في شهر فبراير الماضي وتسليم تلك الأموال إلى مؤسسة الصليب الأحمر ضمن المساعدات إلى تركيا، بحيث تستخدم تلك التبرعات في توفير حاويات للإقامة المؤقتة للمنكوبين.ويشارك رئيس البرلمان الكوري في المؤتمر الثامن لرؤساء برلمانات مجموعة "ميكتا" الذي يعقد اليوم في إسطنبول ويتم خلاله بحث سبل الاستجابة البرلمانية المشتركة لمختلف القضايا الدولية، بما في ذلك التنمية المستدامة والاقتصاد والتجارة والديمقراطية.الجدير بالذكر أن مجموعة ميكتا عبارة عن مجموعة مكونة من خمس دول، هي: المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا، وتتولى تركيا رئاسة المجموعة هذا العام.