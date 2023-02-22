وزير التوحيد يؤكد على ضرورة إلغاء قانون حظر المنشورات الدعائية إلى كوريا الشمالية

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انتقد وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كوان يونغ سيه" القانون الخاص بتطوير العلاقات بين الكوريتين، الذي يتضمن بندا ينص على حظر إرسال منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية، ووصفه بأنه "سيئ بشكل مطلق".جاء ذلك في مقابلة أجراها الوزير "كوان" مع راديو صوت أمريكا اليوم، حيث أوضح أن القانون الذي يستهدف منع دعم حق المعرفة للمواطنين الكوريين الشماليين، يعتبر بمثابة مشكلة.وأعرب الوزير الكوري الجنوبي عن موافقته التامة على الرأي القائل بأهمية السعي إلى تغيير كوريا الشمالية من خلال إخبار مواطنيها بالمعلومات حول العالم الخارجي، مشيرا إلى أن ذلك القانون يحول دون تحقيق هذا الهدف.تجدر الإشارة إلى أن القانون الخاص بتطوير العلاقات بين الكوريتين قد تم إقراره خلال فترة حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين"، وينص على معاقبة الذين يرسلون منشورات إلى كوريا الشمالية بالسجن لمدة تقل عن 3 سنوات، أو دفع غرامة تصل إلى 30 ملايين وون، أي حوالي 23 ألف دولار.وأضاف الوزير كوان أن الحكومة طلبت من المحكمة الدستورية البت في مدى دستورية هذا القانون، مشيرا إلى أن وزارة التوحيد تسعى إلى إلغائه عندما تسمح الظروف بذلك.