تطبيع الرحلات الجوية بين كوريا الجنوبية والصين

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بدأت عمليات تطبيع الرحلات الجوية المدنية بين كوريا الجنوبية والصين من خلال زيادة عدد تلك الرحلات.وفي هذا الإطار، ستستأنف شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" رحلاتها بين مطار "إنتشون" الدولي الكوري ومطار "شيآن" الصيني، بدءا من يوم 17 مارس، وبين مطار "إنتشون" ومطار "بكين" بدءا من يوم 19 مارس، حيث تخطط لتنظيم رحلات إلى بكين 4 مرات أسبوعيا، وإلى شيآن مرة واحدة أسبوعيا.وبالإضافة إلى ذلك، ستنظم "كوريان إير" رحلات جوية إلى مدينة "قوانغ تشو" مرتين أسبوعيا بدءا من يوم 12 مارس، وإلى "شانغهاي" يوميا بدءا من يوم 20، وإلى "تشينغ داو" مرتين أسبوعيا بدءا من يوم 23.وسوف تقوم شركة طيران آسيانا الكورية بزيادة عدد رحلاتها الجوية بين إنتشون وبكين من مرة واحدة إلى 6 مرات أسبوعيا بدءا من يوم 19 مارس، كما ستزيد من عدد رحلاتها إلى "شانغهاي" إلى 4 مرات أسبوعيا، وإلى "تشانغ تشون" إلى 3 مرات أسبوعيا، وكذلك استئناف رحلاتها إلى مدن "شيآن" و"تشينغ داو" و"تيان جين" تدريجيا.أما شركة جيجو للخطوط الجوية منخفضة الأسعار فسوف تقوم بزيادة عدد رحلاتها بين "إنتشون" و"يين جي" من مرة أوحدة إلى مرتين أسبوعيا بدءا من يوم 13 مارس.وكانت الحكومة الكورية قد اتفقت مع نظيرتها الصينية على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى المستوى الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا.