الحكومة الكورية تدرس إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات

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تدرس الحكومة الكورية حاليا مسألة إلغاء نظام إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة قريبا.وركزت اللجنة الاستشارية الحكومية على مناقشة هذا الموضوع في اجتماع عقدته أول من أمس الثلاثاء، فيما يتوقع بعض الخبراء اتخاذ قرار في هذا الشأن في غضون الأسبوع القادم.الجدير بالذكر أن إلزامية ارتداء الكمامات قد تم إلغاؤها في معظم الأماكن في كوريا باستثناء وسائل المواصلات العامة والمنشآت الطبية ودور الرعاية، إلا أن الكثير من الكوريين لا يزالون يفضلون ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة.وقالت "إيم سوك يونغ" المديرة المشرفة في مركز التعامل مع الحجر الصحي إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مستمر في الانخفاض للأسبوع التاسع على التوالي، ولذلك فإن المركز يرى أن ظاهرة زيادة انتشار الوباء في موسم الشتاء قد وصلت إلى مرحلة الاستقرار إلى حد ما.وفي هذا السياق، تناقش الحكومة الكورية خطة لرفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة أولا من بين تدابير الحجر الصحي المتبقية.