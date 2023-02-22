انطلاق مشروع شاهين لشركة إس أويل

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انطلق مشروع "شاهين" لشركة "إس أويل"، الذي سيتم من خلاله ضخ 9 تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي 7 مليارات دولار.وقالت الشركة إنها أقامت اليوم حفل إطلاق المشروع في مصنعها في مدينة "اول سان" بحضور حوالي 300 شخص بمن فيهم الرئيس "يون صوك يول" ووزير التجارة والصناعة والطاقة "لي تشانغ يانغ" و"حسين القحطاني" الرئيس التنفيذي لشركة "إس أويل"، و"أمين ناصر" الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، والسفير السعودي لدى كوريا "سامي السدحان".وألقى الرئيس "يون" كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن التهنئة بإطلاق مشروع "شاهين" الذي يعتبر من أهم نتائج التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، والذي سيؤدي إلى إحداث طفرة جديدة لشركة "إس أويل" وكذلك لمدينة "اول سان".وأوضح أن المشروع يعد الأكبر حجما في مجال الصناعات البتروكيميائية الكورية، وتوقع أن يسهم في خلق فرص عمل وتفعيل الاقتصاد الإقليمي، وكذلك في تعزيز علاقات التعاون الكورية السعودية.الجدير بالذكر أن مشروع "شاهين" هو المرحلة الثانية من مشروع بناء المنشآت البتروكيماوية الإنتاجية التي تنفذها شركة "إس أويل" بتكلفة تبلغ 9 تريليونات و259 مليار وون في وحدة "اون سان" الصناعية الوطنية بمدينة "اول سان" الكورية.وقد تم اتخاذ قرار بتنفيذ المشروع خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إلى كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن ينتهي العمل في إنشاءات المشروع في شهر يونيو من عام 2026، حيث يُتوقع أن يسهم في تفعيل الصناعات التحويلية الكورية في مدينة اولسان وفي مختلف مناطق كوريا.ومن جانبها توقعت شركة "إس أويل" أن يوفر المشروع فرص عمل تبلغ حوالي 17 ألفا يوميا خلال فترة إنشائه، وأكثر من 040 وظيفة دائمة وحوالي 3 تريليونات وون من القيمة الاقتصادية بعد تشغيله.كما توقعت أيضا أن يسهم المشروع في زيادة الاستقرار بين العرض والطلب من المواد البتروكيميائية المحلية إلى جانب مضاعفة قدرة منطقة "اول سان" على إنتاج مادة الإيثلين.