الرئيس الكوري يزور اليابان في الأسبوع القادم

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من المقرر أن يزور الرئيس "يون صوك يول" اليابان خلال الأسبوع القادم، حيث يعقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".وأصدر المكتب الرئاسي الكوري بيانا اليوم الخميس قال فيه إن "يون" والسيدة الأولى "كيم كون هي" سيزوران اليابان يوم 16 مارس لمدة يومين.وأضاف المكتب الرئاسي أنه ينسق مع طوكيو بشأن الأجندة المفصلة للزراقة التي أعرب عن أمله في أن تؤدي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين.ويأتي الإعلان عن زيارة "يون" لليابان بعد أن قالت الحكومة الكورية في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تخطط لتعويض ضحايا العمل القسري من خلال مؤسسة محلية دون مساهمة من الشركات اليابانية المُدعى عليها.وقد انتقد المدعون قرار الحكومة الذي وصفته المعارضة بأنه "دبلوماسية مهينة".