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الكوريتان

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر

Write: 2023-03-09 20:43:11Update: 2023-03-09 20:59:23

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر

Photo : YONHAP News

قالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر اليوم الخميس.
وتم إطلاق الصاروخ من مدينة "نامبو" الساحلية الغربية في حوالي الساعة 6:20 مساء.
وكان آخر إطلاق لصاروخ باليستي من قبل بيونغ يانغ قبل 17 يوما، عندما أطلق الشمال صاروخين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي من "سوتشون" بمقاطعة جنوب "بيونغ آن".
وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي رفع مستوى المراقبة واليقظة ويحافظ على الاستعداد الدفاعي الكامل والتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.
ويأتي العمل الاستفزازي الأخير وسط الاحتجاجات المتواصلة من قبل بيونغ يانغ على التدريبات الميدانية المختلفة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قبيل تدريبات "درع الحرية" المشتركة في فصل الربيع والتي من المقرر أن تنطلق في الأسبوع المقبل.
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