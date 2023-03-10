وزير الخارجية الكوري يعقد محادثات مع نظيره البولندي الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وبولندا محادثات في سيول الأسبوع القادم لمناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك القضايا الإقليمية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إيم سو سوك" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إنه من المقرر أن يزور وزير خارجية بولندا "زبيغنيو راو" العاصمة سيول من الاثنين إلى الأربعاء من الأسبوع القادم، وسوف يلتقي مع وزير الخارجية الكوري "بارك جين" يوم الثلاثاء، حيث يتبادل الجانبان الآراء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية والتعاون على الساحة الدولية والوضع الإقليمي.وأضاف "إيم" أن هذا الاجتماع سيمثل فرصة لتعزيز المشاركة الاستراتيجية بين البلدين والتي تأسست في عام 2013.ومن ناحية أخرى، قالت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي الكورية أمس الخميس إن المناقشات جارية حاليا بشأن بناء مصنع كوري للذخيرة في بولندا.وقد طلبت بولندا بعد توقيع صفقات أسلحة كبرى في العام الماضي من الحكومة الكورية وإحدى الشركات الكورية لتصنيع الذخيرة، بناء مصنع للذخيرة هناك.كما تسعى بولندا إلى التعاون مع كوريا الجنوبية في مشروع شراء مركبات قتالية لقوات المشاة.