توقعات باستئناف الدبلوماسية المكوكية بين سيول وطوكيو

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قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الياباية اليوم الجمعة إن الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" سيتفقان على استئناف الدبلوماسية المكوكية في محادثات القمة من المقرر عقدها يوم السادس عشر من مارس في طوكيو.وأضافت أن الرئيس الكوري "يون" الذي سيقوم بزيارة لليابان يومي السادس عشر والسابع عشر من مارس الجاري، سيعقد قمة مع "كيشيدا" ويحضر مأدبة عشاء يقيمها له رئيس الوزراء الياباني.وقالت صحيفة "نيهون كيزاي" اليابانية إن الجانبين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا لأول مرة منذ عام 2011، متوقعة أن يعلنا خلاله عن استئناف الدبلوماسية المكوكية بين البلدين.وقالت صحيفة "أساهي" اليابانية إنه سيتم في القمة المرتقبة تأكيد الإجراءات التي يتخذها البلدان بشأن قضية تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين، وبحث القضايا المتعلقة بتحسين العلاقات بين سيول وطوكيو، كما توقعت أيضا أن يتفق الجانبان على استئناف الدبلوماسية المكوكية بينهما.وقد تم إطلاق الدبلوماسية المكوكية بين كوريا الجنوبية واليابان في عام 2004، ولكن تم تعليقها بعد زيارة الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" لليابان في شهر ديسمبر من عام 2011.