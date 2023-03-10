رئيس الوزراء الياباني يعلق على زيارة الرئيس يون إلى طوكيو

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قال رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" أمس الخميس إنه سيستغل زيارة الرئيس "يون صوك يول" إلى اليابان كفرصة لتعزيز العلاقات الثنائية.وأدلى "كيشيدا" بهذه التصريحات للصحفيين في مقر إقامته الرسمي في طوكيو، حيث ناقش زيارة "يون" إلى اليابان يومي الخميس والجمعة القادمين لإجراء قمة ثنائية.وقال "كيشيدا" إن اليابان تقدر إعلان كوريا الجنوبية عن حلها لقضية العمل القسري في زمن الحرب.وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعوض ضحايا العمل القسري من خلال مؤسسة عامة تمولها الشركات المحلية، بدلا من المساهمة المباشرة من الشركات اليابانية المسؤولة.ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن مصادر دبلوماسية قولها إن اليابان تدرس دعوة "يون" كضيف إلى قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في مايو في مدينة "هيروشيما".