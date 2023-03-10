تحول الحساب الجاري الكوري إلى عجز في يناير

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سجل ميزان الحساب الجاري في كوريا الجنوبية عجزا في يناير بسبب تباطؤ الصادرات.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل ميزان الحساب الجاري للبلاد عجزا قدره 4.52 مليار دولار أمريكي في يناير، متراجعا عن الفائض البالغ 2.68 مليار دولار المسجل في الشهر الأسبق.كما سجل ميزان السلع عجزا قدره 7.46 مليار دولار في يناير، ليستمر العجز للشهر الرابع على التوالي، وهو أيضا تراجع بمقدار 9 مليارات دولار من الفائض البالغ 1.54 مليار دولار قبل عام.وسجل ميزان الخدمات عجزا قدره 3.27 مليار دولار، ليتسع العجز بمقدار 2.44 مليار دولار على أساس سنوي.وقد تراجعت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 14.9% على أساس سنوي في يناير، وهو الشهر الخامس على التوالي من التراجع منذ سبتمبر من العام الماضي، في حين زادت قيمة الواردات بنسبة 1.1% على أساس سنوي.