كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر أمس الخميس.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سيول أنها رصدت صاروخا أطلق من مدينة "نام بو" الساحلية الغربية في كوريا الشمالية في الساعة 6:20 مساء.وجاء هذا التوضيح بعد أكثر من ساعتين من البيان الأول الذي أشار إلى أن هيئة الأركان المشتركة تنظر في احتمالية إطلاق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى معا من تلك المنطقة. وعادة ما تعلن الهيئة عن إطلاق الصواريخ الباليستية على الفور، لكنها نشرت أول بيان بعد حوالي 85 دقيقة من الإطلاق، وأوضحت أن الإطلاق تم رصده على الفور، لكنه تطلب المزيد من التحليل لأن وقت الرصد كان قصيرا جدا.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي رفع مستويات المراقبة واليقظة ويحافظ على الاستعداد الدفاعي الكامل، مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.ويأتي ذلك العمل الاستفزازي الأخير من جانب كوريا الشمالية قبيل تدريبات "فريدوم شيلد" الربيعية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، المقرر أن تبدأ الأسبوع القادم.