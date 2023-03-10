الزعيم الكوري الشمالي يشرف على مناورة هجومية لإحدى وحدات المدفعية

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أشرف على "مناورة هجومية" لإحدى وحدات المدفعية في اليوم السابق.وأوضح التقرير أن "كيم" وجّه التعليمات لوحدة المدفعية في "هوا سونغ" والتي كانت مكلفة بمهمات "عملياتية مهمة" على الجبهة الغربية أمس الخميس، وقد أشرف على التدريبات.ونقلت عن "كيم" تشديده على الحاجة إلى "رد ساحق" على أي استعدادات للحرب من قبل الأعداء.وقالت الوكالة إن وحدة المدفعية أظهرت قدرتها على الرد في الحروب الفعلية، حيث ضربت مطارات العدو المستهدف في تدريبات محاكاة.وقد رافق "كيم" ابنته الصغرى "جو إيه"، والتي ظهرت مؤخرا في سلسلة من الأحداث الرئيسية.ومن ناحية أخرى، صرح الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر من مدينة "نام بو" الساحلية الغربية في حوالي الساعة 6:20 مساء.