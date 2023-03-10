انتحار مساعد سابق لرئيس الحزب الديمقراطي المعارض لي جيه ميونغ

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أطلقت الشرطة تحقيقات فيما يبدو أنه حادث انتحار، حيث عثرت على كبير المساعدين السابق لرئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" ميتا.ووفقا لوكالة الشرطة والإطفاء، عُثر على جثة المساعد السابق "جون"، في منزله في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي" في حوالي الساعة 6:45 مساء الخميس، وتعتقد الشرطة أن "جون" مات منتحرا بناء على الملابسات والقرائن.وقد عمل "جون" مساعدا للسياسات خلال الفترة الأولى من تولي "لي" منصب عمدة مدينة "صونغ نام"، قبل أن يصبح كبير مساعديه بعد انتخاب "لي" حاكما لمقاطعة "كيونغ كي"، كما عمل مديرا أول لشركة "كيونغ كي" للإسكان والتنمية الحضرية.وكانت التحقيقات جارية مع "جون" فيما يتعلق باستئجار منزل من قبل الشركة التي كانت بجوار منزل الحاكم "لي" آنذاك كمسكن جماعي لمساعديه قبل 3 سنوات، ولكن لم يتم توجيه أي اتهامات له لأنه لا علاقة له بالقضية.وقد أبلغت عائلة "جون" الشرطة بأنه تم التحقيق معه أمام النيابة في العام الماضي في قضية الرشوة المنسوبة إلى "لي" والمتعلقة بنادي كرة القدم في "صونغ نام".