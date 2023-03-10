سيول تطلب من واشنطن عدم وضع شروط مفرطة مقابل إعانات شركات الرقائق

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قال وزير التجارة الكوري "آن دوك غُن" إنه طالب الجانب الأمريكي بعدم وضع شروط مفرطة مقابل تقديم إعانات لشركات الرقائق الكورية، لدرجة أن تعرقل مثل تلك الشروط استثمارات الشركات الكورية في الولايات المتحدة.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "آن" للصحفيين أمس الخميس في واشنطن، حيث قدم لهم شرحا حول ما تم بحثه مع المسؤولين الأمريكيين بشأن القضايا التجارية العالقة، بما في ذلك قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم الأمريكي.وقال "آن" إنه شدد للجانب الأمريكي على ضرورة ألا يتسبب قانون الرقائق الأمريكي في زيادة حالة عدم اليقين لشركات أشباه الموصلات الكورية، والتدخل الأمريكي المفرط في شؤون إدارتها، وزيادة حجم استثماراتها الناجمة عن ذلك التدخل.وأضاف أنه شدد أيضا على أن زيادة حالة عدم اليقين ستكون أمرا غير مرغوب فيه بشأن استثمارات الشركات الكورية في الولايات المتحدة، والتعاون بين البلدين في سلاسل توريد أشباه الموصلات.ومن جانبها، أكدت الولايات المتحدة أن كوريا الجنوبية إحدى أهم شركائها للتعاون في مجال صناعة أشباه الموصلات، مشيرة إلى أنها سوف تتشاور عن كثب مع الحكومة والشركات الكورية عند اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتقديم الإعانات لشركات الرقائق.وفيما يخص الإرشادات التي من المتوقع أن تكشف عنها الولايات المتحدة في غضون شهر مارس الجاري ضمن محاولاتها لمنع تسريب الإعانات الأمريكية إلى الصين، قال "آن" إنه طالب الجانب الأمريكي بإيلاء الاهتمام لتشغيل مصانع الشركات الكورية لأشباه الموصلات في الصين وإمدادات أشباه الموصلات الدولية دون أي مشاكل.وقد وصل وزير التجارة الكوري "آن" إلى واشنطن أمس الخميس في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأمريكيين حول تقليل الأضرار التي قد تلحق بالشركات الكورية بسبب قانون الرقائق الأمريكي.