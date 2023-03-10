كوريا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أكثر من 10 آلاف حالة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إنه تم الإبلاغ عن 10 آلاف و335 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 30 مليونا و615 ألفا و522 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 10 إصابات لدى الوافدين من الخارج.وانخفضت الإصابات الجديدة بمقدار 555 إصابة مقارنة باليوم الأسبق، وبمقدار 73 إصابة مقارنة بالأسبوع الماضي.وبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة 10 آلاف و238 حالة خلال الفترة من الرابع وحتى العاشر من شهر مارس الجاري، بزيادة مقدارها ألف و46 حالة مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 146 شخصا، بزيادة مقدارها 3 أشخاص، فيما زاد عدد الوفيات بمقدار 12 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و93 حالة وفاة حتى الآن.وأرجعت الوكالة السبب في زيادة عدد الإصابات الجديدة إلى افتتاح الموسم الدراسي الجديد، ورفع إلزامية ارتداء الكمامات.وسوف تقوم الحكومة الكورية برفع جميع قيود الحجر الصحي المفروضة على القادمين من الصين وهونغ كونغ وماكاوا بدءا من غد السبت.ومن المتوقع أن يتم رفع إلزامية ارتداء الكمامات في المواصلات العامة اعتبارا من يوم العشرين من مارس.