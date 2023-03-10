بكين تحذر من أن مشاركة سيول في الحوار الأمني الرباعي ستكون خطرا على الأمن الكوري

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حذرت الصين بشكل حاد من توجه كوريا الجنوبية للمشاركة في مجموعة العمل للحوار الأمني الرباعي المعروفة باسم "كواد"، والتي تقودها الولايات المتحدة.وكانت الحكومة الكورية قد أعربت عن نيتها المشاركة في "كواد" وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية المجموعة عقد في الأسبوع الماضي.ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينغ" الحوار الأمني الرباعي "كواد" بأنه مجموعة صغيرة مغلقة وحصرية، معربة عن أمل الحكومة الصينية في أن تلعب الدول ذات الصلة بالمجموعة دورا في دعم تحقيق الأمن والثقة المتبادلة لدول المنطقة، وتحقيق السلام والاستقرار فيها، كما أعربت عن أمل بكين في ألا تقوم الدول المعنية بالتحريض على المواجهة.وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إن الحكومة الكورية أصبحت أكثر ارتباطا بالولايات المتحدة وصارت تفقد استقلالها السياسي.وأضافت الصحيفة أن التحالف العسكري الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سيكون خطرا كبيرا على الأمن والاقتصاد لكوريا الجنوبية.ومن جانبها، أكدت الحكومة الكورية أن مشاركتها في مجموعة العمل للحوار الأمني الرباعي تهدف إلى زيادة التعاون الوظيفي مع "كواد" في مجالات التقنيات الجديدة والصحة وتغير المناخ.