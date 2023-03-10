العثور على رصاصتين على متن طائرة لكوريان إير

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تم العثور على رصاصتين حيتيْن على متن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" كانت على وشك الإقلاع من مطار إنتشون الدولي، مما أدى إلى وقف عملية الإقلاع، وإجلاء أكثر من 200 راكب.وتلقت الشرطة بلاغا في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بأن أحد الركاب وجد رصاصة ملقاة تحت مقعده في الطائرة المتجهة إلى مانيلا عاصمة الفلبين.وتم العثور على رصاصة ثانية بواسطة عضو من طاقم الطائرة.وعادت الطائرة إلى منصة المطار فور العثور على الرصاصتين.وكان على متن الطائرة 218 راكبا و12 من أفراد الطاقم، وقد تم إجلاء جميعهم من الطائرة بعد عودتها إلى المنصة.وقامت شرطة المطار بتفتيش الطائرة من الداخل بمشاركة وحدة شرطة خاصة بمكافحة الإرهاب، وفريق عسكري للتخلص من المتفجرات.وتقوم الشرطة بالتحقق في كيفية دخول الرصاصتين للطائرة.وقد توجهت الطائرة إلى مانيلا في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بعد خضوعها للتفتيش.