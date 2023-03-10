انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لفترة ثالثة

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تم انتخاب الرئيس الصيني "شي جين بينغ" اليوم الجمعة لفترة رئاسية ثالثة مدتها 5 سنوات ليكون أول رئيس صيني يُنتخب ثلاث مرات منذ تأسيس الصين الجديدة باسم جمهورية الصين الشعبية في عام 1949.وصوت المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بالإجماع في قاعة الشعب الكبرى في بكين على انتخاب "شي"، بموافقة 2952 عضوا، وعدم وجود أي عضو معارض أو ممتنع عن التصويت، ليرأس الصين لمدة 5 سنوات أخرى.كما تمت إعادة انتخابه رئيسا للجنة العسكرية المركزية، مما جعله أقوي زعيم صيني منذ عقود ليرأس الحزب والجيش.وكان "شي جين بينغ" قد حصل في شهر أكتوبر من العام الماضي على تمديد لـ5 سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية المركزية، وهما المنصبان الأهم في سلم السلطة في الصين.وقد تولى "شي" هذين المنصبين في عام 2012، وتم انتخابه رئيسا للصين في العام التالي، ثم أعيد انتخابه رئيسا للصين لولاية ثانية في عام 2018.كما انتخب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "تشاو لي جي" عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني رئيسا للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، و"هان تشنغ" نائب رئيس الوزراء، ليصبح نائبا لرئيس الدولة.ومن المتوقع أن يتم اختيار "لي تشيانغ" عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني رئيسا للوزراء غدا السبت.