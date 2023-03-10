الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

كوريا الشمالية تقول إنها أطلقت صاروخيْن كروز من غواصة

Write: 2023-03-13 09:05:17Update: 2023-03-13 09:21:04

كوريا الشمالية تقول إنها أطلقت صاروخيْن كروز من غواصة

Photo : YONHAP News

قالت كوريا الشمالية اليوم الاثنين إنها أجرت تجارب على إطلاق صاروخين استراتيجيين من نوع كروز من غواصة، أمس الأحد.
وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن "تدريبات الإطلاق الصاروخي من تحت سطح البحر" قد أجريت في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، حيث أطلقت غواصة من طراز "يون كونغ 8.24" هذين الصاروخين من خليج "كيونغ بو" في البحر الشرقي. ويذكر أن هذا الخليج إداريا ينتمي إلى منطقة "هونغ وان" بمقاطعة جنوب "هام كيونغ"، وهو يقع بالقرب من منطقة "شين بو"، التي تحتفظ كوريا الشمالية فيها بغواصاتها.
كما زعمت وكالة الأنباء أن الصواريخ أصابت هدفا في البحر الشرقي بعد أن حلقت لمسافة ألف و500 كيلومتر.
وأضافت أن تلك التدريبات أكدت موثوقية نظام التسلح الكوري الشمالي، وقيّمت جاهزية وحدات الغواصات للعمليات الهجومية من تحت سطح البحر. ووصف التقرير تلك الوحدات بأنها "جزء لا يتجزأ من الردع النووي للنظام الكوري الشمالي".
وقال التقرير أيضا إن التدريبات أعادت تأكيد موقف الجيش الكوري الشمالي الثابت بشأن السيطرة على الوضع الحالي وإدارته بقوة ساحقة، مشيرة إلى أن "الأنشطة العسكرية المناهضة" من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد أصبحت أكثر وضوحا.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;