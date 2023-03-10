كوريا الشمالية تقول إنها أطلقت صاروخيْن كروز من غواصة

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قالت كوريا الشمالية اليوم الاثنين إنها أجرت تجارب على إطلاق صاروخين استراتيجيين من نوع كروز من غواصة، أمس الأحد.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن "تدريبات الإطلاق الصاروخي من تحت سطح البحر" قد أجريت في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، حيث أطلقت غواصة من طراز "يون كونغ 8.24" هذين الصاروخين من خليج "كيونغ بو" في البحر الشرقي. ويذكر أن هذا الخليج إداريا ينتمي إلى منطقة "هونغ وان" بمقاطعة جنوب "هام كيونغ"، وهو يقع بالقرب من منطقة "شين بو"، التي تحتفظ كوريا الشمالية فيها بغواصاتها.كما زعمت وكالة الأنباء أن الصواريخ أصابت هدفا في البحر الشرقي بعد أن حلقت لمسافة ألف و500 كيلومتر.وأضافت أن تلك التدريبات أكدت موثوقية نظام التسلح الكوري الشمالي، وقيّمت جاهزية وحدات الغواصات للعمليات الهجومية من تحت سطح البحر. ووصف التقرير تلك الوحدات بأنها "جزء لا يتجزأ من الردع النووي للنظام الكوري الشمالي".وقال التقرير أيضا إن التدريبات أعادت تأكيد موقف الجيش الكوري الشمالي الثابت بشأن السيطرة على الوضع الحالي وإدارته بقوة ساحقة، مشيرة إلى أن "الأنشطة العسكرية المناهضة" من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد أصبحت أكثر وضوحا.