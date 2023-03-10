الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الثقافية

هايب توقف مساعيها للاستحواذ على إس إم من خلال التعاون مع كاكاو

Write: 2023-03-13 10:20:41Update: 2023-03-13 10:20:51

هايب توقف مساعيها للاستحواذ على إس إم من خلال التعاون مع كاكاو

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة "هايب" الرائدة في عالم الكيبوب، والراعية لفرقة "بي تي إس"، عن قرارها بوقف محاولة الاستحواذ على الشركة العملاقة في نفس الصناعة "إس إم إنترتينمنت".
وفي بيان صحفي أصدرته أمس الأحد، قالت "هايب" إنها ستوقف عملية الاستحواذ على "إس إم" بناء على اتفاق مع الشركة العملاقة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي "كاكاو".
وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار بعد ملاحظة علامات على تدهور في السوق بسبب المنافسة مع "كاكاو" والوحدة الترفيهية التابعة لها "كاكاو إنترتينمنت". وقالت "هايب" إن "كاكاو" و"كاكاو إنترتينمنت" سيكون لديهما السيطرة الإدارية على "إس إم إنترتينمنت"، بينما ستتعاون "هايب" مع "كاكاو" في أعمال المنصة.
ومن جانبها قالت شركة "كاكاو" بشكل منفصل إنها سوف تستمر في شراء أسهم "إس إم" حتى يوم 26 مارس كما هو مخطط له.
وقد جاءت هذه الصفقة الدراماتيكية بعد معركة استمرت أسابيع بين "هايب" و"كاكاو".

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;