هايب توقف مساعيها للاستحواذ على إس إم من خلال التعاون مع كاكاو

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أعلنت شركة "هايب" الرائدة في عالم الكيبوب، والراعية لفرقة "بي تي إس"، عن قرارها بوقف محاولة الاستحواذ على الشركة العملاقة في نفس الصناعة "إس إم إنترتينمنت".وفي بيان صحفي أصدرته أمس الأحد، قالت "هايب" إنها ستوقف عملية الاستحواذ على "إس إم" بناء على اتفاق مع الشركة العملاقة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي "كاكاو".وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار بعد ملاحظة علامات على تدهور في السوق بسبب المنافسة مع "كاكاو" والوحدة الترفيهية التابعة لها "كاكاو إنترتينمنت". وقالت "هايب" إن "كاكاو" و"كاكاو إنترتينمنت" سيكون لديهما السيطرة الإدارية على "إس إم إنترتينمنت"، بينما ستتعاون "هايب" مع "كاكاو" في أعمال المنصة.ومن جانبها قالت شركة "كاكاو" بشكل منفصل إنها سوف تستمر في شراء أسهم "إس إم" حتى يوم 26 مارس كما هو مخطط له.وقد جاءت هذه الصفقة الدراماتيكية بعد معركة استمرت أسابيع بين "هايب" و"كاكاو".