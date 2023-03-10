كوريان إير وآسيانا تزيدان رحلاتهما إلى 60% من مستوى ما قبل كورونا

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تخطط شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" وشركة "آسيانا"، لزيادة عدد الرحلات الجوية إلى أكثر من 60 بالمائة من مستويات ما قبل اندلاع جائحة كورونا، بدءا من شهر أبريل القادم.وتخطط شركة الخطوط الجوية الكورية لتسيير 622 رحلة أسبوعيا على 78 مسارا دوليا بما في ذلك خطوط "إنتشون – مدريد"، وإنتشون – بريسبين"، اعتبارا من أبريل. وسوف يؤدي استئناف المسارات الدولية إلى رفع عدد الرحلات إلى 67 بالمائة من العمليات في عام 2019، أي قبل اندلاع جائحة كورونا.وقررت الخطوط الجوية الكورية تشغيل 548 رحلة أسبوعية على 69 مسارا دوليا، بما في ذلك الخطوط الصينية، اعتبارا من هذا الشهر. كما ستستأنف عملياتها على الخط بين إنتشون وزيورخ.ومن جانبها، تخطط شركة آسيانا أيضا لتشغيل 349 رحلة أسبوعية على 55 مسارا اعتبارا من الشهر القادم لرفع الرحلات إلى 62 بالمائة من مستويات ما قبل كورونا.