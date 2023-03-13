منتخب كوريا يفوز على نظيره التشيكي في البيسبول

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فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره التشيكي في بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكي، أمس الأحد، لتضمن فوزها الأول بعد هزيمتين في تلك البطولة الدولية.وفاز منتخب كوريا بقيادة المدرب "لي كانغ تشول" على منتخب جمهورية التشيك بـ7 نقاط مقابل 3، في ثالث مبارياته ضمن المجموعة الثانية ضمن البطولة المقامة في ستاد "طوكيو دوم" في اليابان.وتقدم المنتخب الكوري في وقت مبكر من المباراة، بفضل الرمية القوية للمبتدئ "بارك سيه وانغ" وأداء اللاعبين "سان دييغو بادريس" ز"كيم ها صونغ".ويعد هذا الفوز هو أول فوز لكوريا الجنوبية بعد خسارتها أمام أستراليا يوم الخميس، ثم أمام اليابان، يوم الجمعة.وبذلك لا يزال هناك أمل للمنتخب الكوري في التقدم إلى الأدوار الإقصائية على الرغم من أنه يتعين عليه التغلب على الصين وانتظار نتائج المباريات الأخرى. وسوف تواجه كوريا الجنوبية الصين في الساعة 7 من مساء اليوم الاثنين.