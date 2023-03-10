الحكومة الكورية ترحب بالاتفاق على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

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أعربت الحكومة الكورية عن ترحيبها بتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران.وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان للمتحدث باسم الوزارة أمس الأحد إن الحكومة الكورية ترحب بالاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في غضون شهرين، معربة عن أمل سيول في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال بناء الثقة المتبادلة بين السعودية وإيران، وتخفيف التوتر بينهما.وجاء التوصل لهذا الاتفاق عقب مباحثات جرت في بكين مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد قطيعة استمرت حوالي 7 سنوات.وكانت السعودية قد قطعت العلاقات مع إيران في عام 2016، بعد اقتحام سفارتها في طهران في أثناء خلاف بين البلدين بشأن إعدام الرياض رجل دين شيعيا.كما اتفقت السعودية وإيران على إعادة تفعيل اتفاقية للتعاون الأمني تعود لعام 2001، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى سابقة للتجارة والاقتصاد والاستثمار.