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الرياضة

منتخب كوريا يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للشباب

Write: 2023-03-13 11:04:55Update: 2023-03-13 11:13:38

منتخب كوريا يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للشباب

Photo : YONHAP News

استطاعت كوريا الجنوبية التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للشباب عقب فوزها على الصين، والصعود إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 20 عاما.
وفي المباراة التي أقيمت أمس الأحد في طشقند عاصمة أوزباكستان ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما، تغلب المنتخب الكوري على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف واحد لكل منهما.
وبهذا تمكنت كوريا الجنوبية من التأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما، والحصول على حق المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للشباب التي ستقام في إندونيسيا في شهر مايو القادم.
وسوف يواجه المنتخب الكوري نظيره الأوزبكي بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الدور نصف النهائي.
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