سيول ترصد إطلاق صواريخ كورية شمالية من غواصة

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قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا من غواصة بالقرب من منطقة "شين بو" بمقاطعة جنوب "هام كيونغ" أمس.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سيول أنها رصدت تجربة إطلاق صاروخ مجهول الهوية، من غواصة كورية شمالية في المياه بالقرب من مدينة "شين بو" الساحلية الشرقية صباح الأحد.وتعمل سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك مدى الصاروخ وسرعته وارتفاعه.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي رفع أيضا مستويات المراقبة واليقظة ويحافظ على الاستعداد الدفاعي الكامل، كما يستمر في التعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.وقد طورت كوريا الشمالية صواريخ باليستية تطلق من غواصات وأنشأت غواصاتها في منطقة "شين بو".وجاء هذا الإطلاق الصاروخي بعد ستة أيام من إطلاق كوريا الشمالية ستة صواريخ باليستية قصيرة المدى من مدينة "نام بو" الساحلية الغربية باتجاه البحر الأصفر، قبل بدء المناورات العسكرية المشتركة الضخمة بين سيول وواشنطن اليوم الاثنين.