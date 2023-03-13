حريق هائل في مصنع لإطارات السيارات في ديجون

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اندلع حريق هائل في مصنع لإنتاج إطارات السيارات في مدينة "ديجون" مساء أمس الأحد، مما أدى إلى نقل 11 شخصا إلى المستشفيات، بما في ذلك رجل إطفاء، بعد استنشاقهم الدخان المنبعث من الحريق.ووفقا لسلطات الإطفاء اليوم الاثنين، اندلع الحريق في مصنع "هانكوك" للإطارات في منطقة "موك سانغ" في حوالي الساعة 10:09 من مساء أمس الأحد، ولم يتم إخماده حتى صباح اليوم الاثنين.وقد تم تطبيق نظام الاستجابة من المرحلة الأولى بعد ثماني دقائق، مع ترقية النظام تدريجيا إلى المرحلة الثالثة بحلول الساعة 2:10 صباحا. وأرسلت السلطات أكثر من 100 مركبة إطفاء وحوالي 430 من رجال الإطفاء لمكافحة الحريق.ونظرا لأن أعمدة الدخان الكثيفة المتصاعدة من الموقع قد أثرت على العديد من السكان في المساكن المجاورة، فإن السلطات تبقي الاحتمال مفتوحا بحدوث أضرار إضافية من الحريق، إلى جانب الأضرار المتمثلة في احتجاز 11 شخصا في المستشفيات، من بينهم عشرة عمال، وتدمير حوالي 400 ألف إطار.ولا يزال السبب الدقيق للحريق غير معروف حتى الآن.