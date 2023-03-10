كوريا الشمالية تنتقد اجتماع مجلس الأمن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لديها

Photo : YONHAP News

هددت كوريا الشمالية برد قوي بعد أن قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان لديها.وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان أصدرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن "العداء الوحشي" من قبل الولايات المتحدة قد وصل إلى نقطة خطيرة لا يمكن للنظام الكوري الشمالي أن يتجاهلها بعد الآن.وأشار البيان إلى النطاق الواسع للمناورات العسكرية التي بدأت اليوم الاثنين بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ووصفها بأنها "بروفة للحرب"، كما اتهمت الوزارة الولايات المتحدة وحلفاءها بالسعي إلى إجراء مناقشات بشأن قضية زعمت أنها غير موجودة.وقال البيان أيضا إن كوريا الشمالية تدين بشدة "الضوضاء السيئة" التي أحدثتها الولايات المتحدة باعتبارها التعبير الأكثر تكاملاً عن سياستها العدائية تجاه نظام كوريا الشمالية.وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد قالت في وقت سابق إن مجلس الأمن الدولي بقيادة الولايات المتحدة سيعقد اجتماعا غير رسمي يوم الجمعة لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.