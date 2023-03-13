16.2% انخفاضا في قيمة الصادرات الكورية في الأيام العشرة الأولى من مارس

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استمر الاتجاه الهبوطي للصادرات الكورية الجنوبية مع انخفاض حجم الشحنات الكورية الصادرة في الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري بنسبة تزيد عن 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين أن قيمة الصادرات قد بلغت 15 مليارا و790 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 16.2% مقارنة بالأيام العشرة الأولى من شهر مارس من العام الماضي. وانخفض متوسط الصادرات اليومية على أساس عدد أيام العمل بنسبة 27.4% مع زيادة الرقم بمقدار يوم واحد مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى سبعة أيام ونصف. وتشير هذه البيانات إلى استمرار اتجاه انخفاض قيمة الصادرات الكورية على مدار خمسة أشهر متتالية، منذ شهر أكتوبر الماضي. وانخفضت قيمة صادرات كوريا من أشباه الموصلات بنسبة 41.2% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، وهو انخفاض متواصل لمدة ستة أشهر. كما تراجعت شحنات المنتجات البترولية بنسبة 21.6%، بينما ارتفعت قيمة صادرات كوريا من السيارات بنسبة 133.7%. وحسب الدول، انخفضت الصادرات الكورية إلى الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لكوريا، للشهر العاشر على التوالي، حيث بلغت نسبة الانخفاض في الأيام العشرة من مارس الجاري 35.3%، في حين ارتفعت قيمة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.6%، وإلى الهند بنسبة 5.5%. ومن ناحية أخرى، زادت قيمة الواردات الكورية بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 20 مليارا و780 مليون دولار خلال نفس الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 4 مليارات و990 مليون دولار.