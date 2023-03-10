انخفاض حجم الاستهلاك في كوريا الجنوبية بنسبة 5% منذ خريف العام الماضي

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تبين أن حجم الاستهلاك في كوريا الجنوبية شهد انخفاضا بنسبة بلغت حوالي 5% منذ خريف العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ مؤشر قيمة مبيعات التجزئة 103.9 نقطة في شهر يناير الماضي، بانخفاض نسبته 5.03% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن أكثر العناصر من حيث الانخفاض في حجم الاستهلاك كانت السلع شبه المُعَمّرة، التي يمكن استخدامها لأكثر من عام لكنها غير مكلفة نسبيا، مثل الملابس والأحذية والحقائب.وانخفض مؤشر قيمة مببعات التجزئة للسلع شبه المعمرة بنسبة 6.5% منذ خريف العام الماضي، من 119.3 نقطة إلى 111.5 نقطة.وسجل معدل ارتفاع أسعار الملابس والأحذية في شهر فبراير الماضي 5.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن كان 5.5% في شهر نوفمبر من العام الماضي.وقال التقرير إن مؤشر قيمة مبيعات التجزئة للأغذية والمشروبات شهد انخفاضا أيضا بنسبة 9.6% خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ المؤشر في شهر يناير الماضي 97.2 نقطة.