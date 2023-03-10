كوريا تتوقع تأثيرا محدودا لانهيار بنك وادي السيليكون على السوق المالية

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توقع وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" أن تكون تأثيرات انهيار بنك وادي السيليكون الأمريكي محدودة على السوق المالية العالمية.وأضاف الوزير "تشو" أن السلطات المالية الأمريكية بدأت في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انهيار مجموعة بنك وادي السيليكون "إس في بي"، بما في ذلك حماية جميع ودائع العملاء في البنك.وأكد "تشو" أن الحكومة الكورية سوف تعزز مراقبتها للتطورات التي ستحدث في قضية انهيار البنك الأمريكي، بالاشتراك مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، من أجل تقليل التداعيات السلبية لهذه القضية على السوق المالية والاقتصاد الحقيقي في كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التداعيات المستقبلية لتلك القضية لا تزال مرتفعة.وكانت الحكومة الأمريكية قد أكدت أمس الأحد أنها سوف تضمن بشكل كامل الأموال التي أودعها العملاء في بنك وادي السيليكون، بغض النظر عن الحد الذي يغطيه التأمين.ومن جانبه، قال البنك المركزي الكوري إن احتمال انتشار المخاطر الناجمة عن أزمة بنك وادي السيليكون ليس كبيرا في النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الودائع في بنك وادي السيليكون والحيلولة دون اتساع نطاق تداعيات انهياره المفاجئ.