توقعات بالغاء إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات في كوريا يوم 20 مارس

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من المتوقع أن يتم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة في كوريا الجنوبية بدءا من يوم العشرين من شهر مارس الجاري على أقرب تقدير.لكن سلطات الحجر الصحي أوصت المجموعات المعرضة للخطر بارتداء الكمامات حتى ولو تم إلغاء إلزامية ارتدائها.وبهذا الصدد، ستعقد الحكومة اجتماعا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة بعد غد الأربعاء، لمناقشة ما إذا كان سيتم رفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات.وقال رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للاستجابة للأزمات الوبائية "جونغ كي سوك" إنه قد اقترح مؤخرا تحويل إلزامية ارتداء الكمامات داخل المواصلات العامة إلى توصية، وأن معظم أعضاء اللجنة أعربوا عن تأييدهم لهذا الاقتراح.وإذا تم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات داخل المواصلات العامة، فسوف تقتصر إلزامية ارتدائها في كوريا على المنشآت الطبية ودور الرعاية.