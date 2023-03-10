زيادة صادرات كوريا من الأسلحة بـ74% خلال السنوات الخمس الماضية

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شهدت صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة زيادة بنسبة 74% خلال السنوات الخمس الماضية.وطبقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم في السويد لأبحاث السلام اليوم الاثنين، بلغت حصة كوريا الجنوبية من إجمالي حجم سوق الأسلحة العالمية 2.4% خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.وبهذا احتلت كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة في العام الماضي من حيث الحصة في سوق الأسلحة العالمية، بعد أن كانت قد احتلت المرتبة الثامنة في العام الأسبق.وكان من بين أكثر دول العالم استيرادا للأسلحة الكورية خلال السنوات الخمس الماضية: الفلبين والهند وتايلاند.وقال التقرير إن 63% من الأسلحة الكورية قد تم تصديرها إلى دول آسيا والمحيط الهادئ خلال السنوات الخمس الماضي، لكن بولندا أصبحت وجهة جديدة للأسلحة الكورية في العام الماضي، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب العالمي المستمر على الأسلحة الكورية.وأضاف التقرير أنه سيتم تصدير عدد كبير من الأسلحة الكورية بدءا من هذا العام، منها 136 طائرة مقاتلة، و6 سفن حربية، و990 دبابة، و1232 من قطع المدفعية.كما قال التقرير إن كوريا الجنوبية سادس أكبر دول العالم من حيث استيراد الأسلحة.