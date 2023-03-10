الحكومة الكورية توافق على مشروع لشراء مقاتلات شبح إف 35 إيه

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تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لشراء وتطوير صواريخ اعتراضية لمواجهة التهديدات الصاروخية المتطورة من قبل كوريا الشمالية.وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي أمس الاثنين إن لجنة تعزيز مشروع الدفاع التابعة لها عقدت اجتماعا وافقت فيه على خمسة مشروعات دفاعية كبرى. وتشمل تلك المشروعات خطة لشراء صواريخ اعتراضية محمولة على متن السفن من طراز "إس إم 6" من الولايات المتحدة لمدمرات "إيجيس كي دي إكس 3" التابعة للبحرية الكورية الجنوبية.وقد وافقت اللجنة على مبلغ 770 مليار وون لمشتريات هذا المشروع الذي سيستمر من هذا العام وحتى عام 2031.كما وافقت على مشروع لشراء دفعة إضافية من مقاتلات الشبح من طراز "إف 35 إيه".ويتضمن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 3.75 تريليون وون، شراء حوالي 20 مقاتلة أخرى من طراز "إف 35 إيه" حتى عام 2028، مما سيزيد من عدد المقاتلات الشبح التي تديرها القوات الجوية الكورية الجنوبية إلى أكثر من 60 مقاتلة.