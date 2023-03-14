كوريا الشمالية تطلق المزيد من الصواريخ الباليستية باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الثلاثاء.وتحلل سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تفاصيل هذا الإطلاق، بما في ذلك الارتفاع والمدى. وجاء إطلاق الصاروخ الباليستي الأخير بعد ستة أيام من إطلاق النظام الكوري الشمالي ستة صواريخ باليستية من منطقة "نام بو" باتجاه البحر الأصفر.كما أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق ما زعمت أنهما صاروخان نوويان من غواصة يوم الأحد، قبيل إجراء التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن، التي بدأت أمس الاثنين وتستمر 11 يوما.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، ناقشت حكومة كوريا الشمالية واعتمدت خطوات عملية مهمة من أجل استخدام أكثر فعالية وقوة وهجوما لإجراءات ردع الحرب، وذلك خلال اجتماع للحزب الحاكم عقد برئاسة "كيم جونغ أون".