الولايات المتحدة تحلل أحدث إطلاق صاروخي كوري شمالي

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" إن الولايات المتحدة تحلل تجارب صواريخ كروز الأخيرة التي أطلقتها كوريا الشمالية من غواصة، محذرا من أن واشنطن لن تقبل أي أعمال تقوض الأمن. وأدلى "سوليفان" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الاثنين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى كاليفورنيا مع الرئيس "جو بايدن".وأضاف المستشار الأمني أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي خطوات تتخذها كوريا الشمالية بردع أو تقييد الإجراءات الأمريكية اللازمة لحماية الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن استفزاز كوريا الشمالية لن يؤثر على المناورات العسكرية المشتركة التي بدأت أمس الاثنين بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تحلل الإطلاق الصاروخي لتحديد القدرات التي أظهرتها بيونغ يانغ.ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" إن واشنطن ستعمل مع شركائها لمحاسبة كوريا الشمالية، مع وجود طرق إضافية قيد الدراسة لتحقيق هذه الغاية. وكانت كوريا الشمالية قد زعمت أمس الاثنين أنها اختبرت إطلاق صاروخين نوويين من نوع كروز من غواصة في اليوم السابق.