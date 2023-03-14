الرئيس يتفق مع الحزب الحاكم على عقد اجتماعات نصف شهرية

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اتفق الرئيس الكوري "يون صوك يول" مع رئيس حزب "قوة الشعب" الحاكم "كيم جي هيون" على الاجتماع مرتين في الشهر لتعزيز التواصل بين المكتب الرئاسي والحزب الحاكم.وقال "كيم بيونغ مين" عضو المجلس الأعلى لحزب "قوة الشعب" في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين، إن الاتفاق تم خلال اجتماع عشاء بين "يون" وقيادة الحزب الجديدة في المكتب الرئاسي.وخلال الاجتماع، قدم الرئيس "يون" التهنئة لرئيس حزب "قوة الشعب" وأعضاء المجلس الأعلى الآخرين على انتخابهم. وقال عضو المجلس الأعلى إن الرئيس الجديد للحزب اقترح أن يعقد المكتب الرئاسي وقيادة الحزب اجتماعات منتظمة لتعزيز التواصل، وهو ما أدى إلى إبرام اتفاق بين الرئيس يون ورئيس الحزب على عقد اجتماعات نصف شهرية.وأضاف أن تفاصيل تلك الاجتماعات لم تتم مناقشتها. كما المشاركون في العشاء على ضرورة الفوز في الانتخابات العامة التي ستجري في العام القادم.