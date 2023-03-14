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الاقتصادية

أول ارتفاع في أسعار الاستيراد والتصدير في كوريا منذ أربعة أشهر

Write: 2023-03-14 10:56:14

أول ارتفاع في أسعار الاستيراد والتصدير في كوريا منذ أربعة أشهر

Photo : YONHAP News


ارتفعت أسعار الواردات والصادرات في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أربعة أشهر في شهر فبراير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار الواردات قد سجل 138.02 نقطة في فبراير، بزيادة 2.1% مقارنة بما كان عليه في يناير.
وقال التقرير إن تلك القراءة تمثل أول ارتفاع شهري منذ أربعة أشهر، لكنها كانت أيضا انخفاضا بنسبة 0.5% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ عامين.
وأرجع التقرير تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة الوون، حيث ارتفع سعر خام دبي، وهو المؤشر القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 2.1% على أساس شهري في فبراير، بينما تراجعت قيمة العملة الكورية بنسبة 9.9% مقابل الدولار الأمريكي.
كما ارتفع مؤشر أسعار الصادرات الكورية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، حيث زاد بنسبة 0.7% على أساس شهري، ليصل إلى 115.17 نقطة في فبراير.




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