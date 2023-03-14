وزير المالية الكوري يقول إنه يصعب التنبؤ حاليا بتداعيات انهيار بنك سيليكون فالي

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قال وزير المالية الكوري الجنوبي "تشو كيونغ هو" إنه من السابق لأوانه حاليا التنبؤ بتداعيات الإفلاس المفاجئ لبنك "سيليكون فالي" الذي يعد ثاني أكبر بنك في تاريخ الولايات المتحدة يعلن إفلاسه.وأدلى الوزير "تشو" بهذه التصريحات خلال اجتماع الحكومة للشؤون الاقتصادية والمالية اليوم الثلاثاء في سيول، حيث قال أيضا إن الحكومة الكورية ستكون في حالة تأهب قصوى وتراقب الوضع عن كثب.واعتبر الوزير "تشو" أن انهيار البنك الأمريكي دليلٌ على حالة من عدم الاستقرار المالي الناشئ في القطاعات الضعيفة، حيث يستمر تشديد الائتمان بواسطة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في مقابل التضخم المرتفع.وأوضح الوزير أن السوق المالية المحلية لا تزال مستقرة، ويبدو أن إفلاس البنك الأمريكي كان له تأثير محدود على السوق الكورية.وأشار الوزير "تشو" أيضا إلى أن أسس المؤسسات المالية المحلية قوية بما يكفي لتحمل الصدمات المؤقتة، حيث إن لديها سيولة قوية، كما أن هياكل أصولها وديونها تختلف عن تلك التي كانت موجودة لدى بنك "سيلكيون فالي".