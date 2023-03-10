الصين تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب اعتبارا من الغد الأربعاء

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ستستأنف السلطات الصينية إصدار مجموعة من التأشيرات للأجانب اعتبارا من يوم الغد الأربعاء.ووفقا لتقارير نشرتها وكالة "بلومبرغ" ووسائل إعلام أخرى اليوم الثلاثاء، فقد أعلنت السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة أمس الاثنين أن بكين سترفع قيود التأشيرات للأجانب التي ظلت سارية خلال فترة حائحة كورونا.ونقلت التقارير الإعلامية عن السفارة الصينية قولها إن التأشيرات الحالية لا تزال سارية، وسوف تجري مراجعة وثائق السفر الجديدة والموافقة عليها، موضحة أن السياسة الجديدة ستسمح بالسفر بدون تأشيرة لأولئك الذين يصلون على متن السفن السياحية إلى شنغهاي وجزيرة هاينان.وكانت الحكومة الصينية قد سمحت في شهر يناير الماضي لمواطنيها بالسفر إلى الخارج، وأوقفت إلزامية إجراء اختبارات "بي سي آر" والحجر الصحي للمسافرين الوافدين.كما أعلنت الحكومة الصينية في الأسبوع الماضي أنها سوف تستأنف جولات المجموعات السياحية الخارجية إلى 40 دولة اعتبارا من يوم 15 مارس، لكن كوريا الجنوبية لم تكن مدرجة في تلك القائمة.