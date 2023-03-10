تحليق الجيل الجديد من طائرات الاستطلاع الأمريكية في أجواء شبه الجزيرة الكورية

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تبين أن عددا من طائرات الاستطلاع الأمريكية من الجيل الجديد قد حلّق في أجواء شبه الجزيرة الكورية، أمس الاثنين، في اليوم الأول من التدريبات العسكرية المشتركة "فريدوم شيلد" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ووفقا لشركة "إيركرافت سبوتس" المتخصصة في تتبع مسارات الطائرات، حلقت طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز "بي دي-700 أريس" في أجواء المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة على ارتفاع 12.2 كيلومتر من البحر الشرقي باتجاه البحر الغربي مرورا بعاصمة كوريا الجنوبية سيول.ويمكن للطائرة "أريس" التحليق لمدة 14 ساعة على الأكثر على ارتفاع 12 كيلومترا.وكانت شركة "إل 3 هاريس" الأمريكية للصناعات الدفاعية قد كشفت في شهر مايو من العام الماضي عن نشر طائرات "أريس" لدعم مهام قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.الجدير بالذكر أن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية بدأت تدريبات مشتركة أمس الاثنين وتستمر حتى يوم الثالث والعشرين من مارس.وتماشيا مع هذه التدريبات، من المتوقع أن إجراء تدريبات مشتركة بين سيول وواشنطن على الهجوم وتدريبات مشتركة أخرى بين سيول وواشنطن وطوكيو على الإنذار من الصواريخ في أواخر شهر مارس الجاري، بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" التي تعمل بالطاقة النووية.