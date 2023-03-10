ارتفاع أسعار خدمات الترفيه والثقافة في كوريا بأكبر مستوى منذ 14 عاما

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سجلت أسعار خدمات الترفيه والثقافة في كوريا الجنوبية أكبر ارتفاع منذ 14 عاما خلال شهر فبراير الماضي، نتيجة لزيادة حركة السفر الخارجي عالميا، وزيادة عدد مستخدمي الفيديوهات على الإنترنت.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أن مؤشر أسعار خدمات الترفيه والثقافة، من بين مؤشرات أسعار المستهلك حسب أغراض الإنفاق، قد بلغ 106.86 نقطة خلال الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 4.3% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ 14 عاما وشهرين، أي منذ أن سجل 4.6% في شهر ديسمبر من عام 2008.وأشار التقرير إلى أن نسبة ارتفاع أسعار خدمات الترفيه والثقافة ظلت تسجل نموا سلبيا منذ شهر أبريل من عام 2019 وحتى شهر نوفمبر من عام 2020، ثم تحولت إلى نمو إيجابي في ديسمبر 2020، وظلت منذ ذلك الحين فيما بين صفر و1 بالمائة حتى شهر فبراير الماضي الذي استمرت فيه تداعيات جائحة كورونا، لكنها زادت تدريجيا بعد ذلك.وقال التقرير إن الرحلات الجماعية إلى الخارج التي بدأت تزدهر مجددا بعد انحسار جائحة كورونا، قد لعبت دورا رئيسيا في ارتفاع أسعار خدمات الترفيه والثقافة، كما ساهم ارتفاع أسعار المنتجات المتعلقة بتربية الحيوانات الأليفة بالتوازي مع زيادة عدد السكان الذين يربونها، في ارتفاع أسعار خدمات الترفيه والثقافة أيضا، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم استخدام المحتويات على الإنترنت، بما في ذلك خدمة الفيديو والمواد الخاصة بألعاب الكمبيوتر بنسبة 3.1%.وأضاف التقرير أن أسعار خدمات الترفيه الثقافة ذات الصلة برياضة تسلق الجبال والتخييم قد ارتفعت بنسبة 6.1% كما ارتفعت أسعار مختلف الأجهزة الرياضية بنسبة 9.5%.