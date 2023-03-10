الرئيس الكوري يهنئ نظيره الصيني بانتخابه للمرة الثالثة

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بعث الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" برسالة تهنئة إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أمس بمناسبة انتخابه للمرة الثالثة على التوالي.جاء ذلك في تصريحات هاتفية أدلى بها مسؤول في الحكومة الكورية لوكالة يونهاب للأنباء.كما أوضح تقرير بثه التلفزيون المركزي الصيني أن الرئيس يون قال في رسالته إنه يهنئ مرة اخرى الرئيس "شي" بانتخابه، مشيرا إلى أن أول مباحثات قمة عقدها بعد توليه الرئاسة كانت مع الرئيس الصيني "شي" على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في العام الماضي، حيث تبادل معه حوارا مثمرا حول تطوير العلاقات بين البلدين.كما أعرب الرئيس يون في رسالته عن رغبته في الحفاظ على التواصل الوثيق مع الرئيس الصيني في المستقبل، وتعميق التبادلات والتعاون بين البلدين.الجدير بالذكر أن الرئيس يون ظل يسعى إلى ترسيخ صورة العلاقات الكورية الصينية القائمة على الاحترام المتبادل منذ فترة ترشحه للرئاسة، كما ظل يؤكد بصفة خاصة على ضرورة الحفاظ على مستوى معين من التعاون مع الصين باعتبارها أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، وأحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في حل الأزمة النووية في كوريا الشمالية.