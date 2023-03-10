الحكومة الكورية تسعى لتنفيذ مشروعات للتعاون مع اليابان

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أصدر الرئيس الكوري "يون صوك يول" أوامر للحكومة باستكشاف وتنفيذ مختلف مشروعات التعاون مع اليابان من أجل تطوير العلاقات المستقبلية بين البلدين.جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي يعقده الرئيس يون مع رئيس الوزراء "هان دوك سو"، بعد ظهر أمس، في المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان".وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء إنه سيعمل على استكشاف وتحقيق مشروعات التبادلات والتعاون مع اليابان حسب المجالات، من أجل تطوير العلاقات الجديدة بين البلدين.وفي هذا السياق، من المتوقع أن تسعى الحكومة الكورية لإعادة تشغيل القنوات الاستراتيجية مع اليابان والتي كانت قد توقفت في عام 2018 بعد قرار المحكمة العليا الكورية بأن تدفع الشركات اليابانية تعويضات للضحايا الكوريين عن العمل القسري.ويأتي ذلك في إطار طرح رؤية استعادة العلاقات بين البلدين خلال مباحثات القمة الكورية اليابانية المرتقبة، التي ستعقد بعد غد الخميس.